ATV Die Reportage - Fans in Österreich

Folge vom 29.06.2011: ATV Die Reportage - Fans in Österreich

49 Min.Folge vom 29.06.2011Ab 6

Egal ob Michael Jackson oder Gartenzwerge - für echte Fans dreht sich das ganze Leben um ihr Idol und ihre Leidenschaft. Wertvolle Reliquien werden gesammelt und so mancher Fan gibt ein Vermögen für Fanartikel aller Art aus. ATV Die Reportage zeigt die verrückte Liebe der Fans in Österreich.

