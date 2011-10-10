ATV Die Reportage - 24 Stunden hinter Gittern - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 10.10.2011: ATV Die Reportage - 24 Stunden hinter Gittern - Teil 1
48 Min.Folge vom 10.10.2011Ab 12
ATV Die Reportage lässt sich für 48 Stunden einsperren und zeigt den Gefängnisalltag in Österreich: Morgens um 6 Uhr aufstehen, acht Stunden arbeiten oder manchmal nur im Bett liegen bleiben, Abends entweder Fernsehen oder sich beim Sport erholen - der Alltag von Gefängnisinsassen dürfte den meisten Menschen aus ihrem täglichen Leben bekannt sein. Einziger, aber wesentlicher Unterschied: Häftlinge sind naturgemäß eingesperrt, sie müssen so leben. Und wenn zur Nachtruhe die Tür von außen verriegelt wird, erst dann begreift man, dass sich die Welt in ein Drinnen und Draußen trennt. Die Zelle ist eng, die Einrichtung karg, und nach vier Schritten droht man bereits an die gegenüberliegende Wand zu prallen.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen