Folge vom 30.04.2012: ATV Die Reportage - Jesus Freaks
49 Min.Folge vom 30.04.2012Ab 6
Unkonventionell, freakig, leidenschaftlich - so wollen die österreichischen Jesus Freaks das Leben von Jesus Christus weiterführen. Sie beten nicht nur für eine bessere Welt, sondern verstehen es auch zu feiern: bei Freakstock dem jährlichen Festival zeigt die Untergrund-Kirche mit einer "fetten Party" für Jesus ihren Spirit. ATV Die Reportage hat sich unter die alternative Glaubensgemeinschaft gemischt.
