ATV Die Reportage - Streit am GartenzaunJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 27.05.2013: ATV Die Reportage - Streit am Gartenzaun
49 Min.Folge vom 27.05.2013Ab 6
Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das wusste schon Friedrich Schiller. Denn nirgendwo bricht so häufig Streit aus wie unter Nachbarn. Die Musik zu laut, die Einfahrt zugeparkt, penetranter Grillgestank oder kläffende Hunde: für viele ein triftiger Grund, um auf die Barrikaden zu gehen. ATV Die Reportage hat sich in das Spannungsfeld im Kleingarten begeben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen