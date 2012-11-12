Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Späte Liebe - Partneragenturen Teil 2

ATVFolge vom 12.11.2012
ATV Die Reportage - Späte Liebe - Partneragenturen Teil 2

ATV Die Reportage - Späte Liebe - Partneragenturen Teil 2Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 12.11.2012: ATV Die Reportage - Späte Liebe - Partneragenturen Teil 2

49 Min.Folge vom 12.11.2012Ab 6

Immer mehr Singles fortgeschrittenen Alters wollen nicht zum alten Eisen zählen und suchen noch einmal nach der großen Liebe. Partneragenturen vermitteln die einsamen Herzen an Gleichgesinnte, die den Lebensabend gemeinsam verbringen wollen. Eine ATV Reportage über die späte Liebe.

Alle verfügbaren Folgen