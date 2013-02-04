Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - UFO-Jäger

ATVFolge vom 04.02.2013
ATV Die Reportage - UFO-Jäger

ATV Die Reportage - UFO-JägerJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 04.02.2013: ATV Die Reportage - UFO-Jäger

49 Min.Folge vom 04.02.2013Ab 6

Gibt es Außerirdische wirklich? Eine Frage, der sich UFO-Jäger jeden Tag stellen. Sie gehen außergewöhnlichen Sichtungen von Flugobjekten nach, befragen Zeugen und analysieren Fotos und Amateurfilme. ATV Die Reportage hat sich an ihre Fersen geheftet, um ungeklärten Phänomenen auf den Grund zu gehen.

Alle verfügbaren Folgen