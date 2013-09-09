Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 09.09.2013: ATV Die Reportage - Österreich - Land der Prinzessinnen

49 Min.Ab 6

Ob Wein, Marillen oder Hopfen - Orte die stolz auf ihre Produkte sind küren Prinzessinnen als Botschafterinnen, die mit Charme und Schönheit die Region und das Produkt vertreten sollen. Wer den begehrten Titel einer "Prinzessin" erhalten will, muss den strengen Ansprüchen einer Jury entsprechen. So findet sich manche Aspirantin am Catwalk wieder, andere müssen ihre Trinkfestigkeit beweisen, um sich die Krone zu erkämpfen. ATV Die Reportage hat sich im Land der Prinzessinnen umgesehen.

