ATV Die Reportage - Österreich - Land der PrinzessinnenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 09.09.2013: ATV Die Reportage - Österreich - Land der Prinzessinnen
49 Min.Folge vom 09.09.2013Ab 6
Ob Wein, Marillen oder Hopfen - Orte die stolz auf ihre Produkte sind küren Prinzessinnen als Botschafterinnen, die mit Charme und Schönheit die Region und das Produkt vertreten sollen. Wer den begehrten Titel einer "Prinzessin" erhalten will, muss den strengen Ansprüchen einer Jury entsprechen. So findet sich manche Aspirantin am Catwalk wieder, andere müssen ihre Trinkfestigkeit beweisen, um sich die Krone zu erkämpfen. ATV Die Reportage hat sich im Land der Prinzessinnen umgesehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen