Folge vom 04.08.2008: ATV Die Reportage - Security
48 Min.Folge vom 04.08.2008Ab 6
Immer mehr private Sicherheitsfirmen kommen in Österreich zum Einsatz. Zum Schutz von Firmen, Personen und Events werden trainierte und kampferfahrene Personen ausgebildet. Mit Schutzanzügen, Pfeffersprays und Einsatzhelmen üben die Security-Mitarbeiter den Ernstfall. ATV Die Reportage zeigt den harten Alltag im nicht immer ungefährlichen Leben der Securities.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
