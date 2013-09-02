Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 02.09.2013

Sie kommen aus aller Herren Länder um in Österreich ihre Hochzeit zu feiern. Ob Chinesen, Kenianer oder Inder - der Traum wie Sissy und Franz-Josef vor dem Traualtar zu stehen inspiriert viele Asiaten, während andere lieber zünftig im Dirndl und Lederhose "ja" sagen. Wieder andere Brautpaare wollen zwar fern der Heimat heiraten, aber trotzdem die eigenen Bräuche und Zeremonien zelebrieren. ATV Die Reportage war zu Gast bei multikulturellen Hochzeitsfeiern.

