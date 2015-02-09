Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Rituale und Kraftplätze

48 Min.
Folge vom 09.02.2015
Ab 6

Rituale und Kraftplätze haben seit jeher eine große Bedeutung auf die Menschen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Alltages. ATV Die Reportage begleitet Menschen auf ihrem Weg zu Kraftplätzen, gibt Einblick in die Rituale und zeigt welche Erfahrungen und Heilungen die Teilnehmer daraus schöpfen.

