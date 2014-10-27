Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Die Strom-Macher

ATVFolge vom 27.10.2014
ATV Die Reportage - Die Strom-Macher

ATV Die Reportage - Die Strom-Macher Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 27.10.2014: ATV Die Reportage - Die Strom-Macher

49 Min.Folge vom 27.10.2014Ab 6

Mehr als vier Fünftel unseres Stroms erzeugt Österreich aus Wasserkraft, ergänzt durch Wärme- und Windkraft. Allein aus den Donaukraftwerken lässt sich der Strombedarf nahezu aller österreichischen Privathaushalte abdecken. ATV Die Reportage hat die österreichischen Strom-Macher begleitet und zeigt den Alltag der Menschen, die bei Österreichs führendem Stromunternehmen arbeiten.

Alle verfügbaren Folgen