ATV Die Reportage - Die Strom-Macher Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 27.10.2014: ATV Die Reportage - Die Strom-Macher
49 Min.Folge vom 27.10.2014Ab 6
Mehr als vier Fünftel unseres Stroms erzeugt Österreich aus Wasserkraft, ergänzt durch Wärme- und Windkraft. Allein aus den Donaukraftwerken lässt sich der Strombedarf nahezu aller österreichischen Privathaushalte abdecken. ATV Die Reportage hat die österreichischen Strom-Macher begleitet und zeigt den Alltag der Menschen, die bei Österreichs führendem Stromunternehmen arbeiten.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen