ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Lokalpolitiker - viel Arbeit, wenig Ehr'

Folge vom 27.09.2015
ATV Die Reportage - Lokalpolitiker - viel Arbeit, wenig Ehr'

ATV Die Reportage - Lokalpolitiker - viel Arbeit, wenig Ehr'Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 27.09.2015: ATV Die Reportage - Lokalpolitiker - viel Arbeit, wenig Ehr'

49 Min.
Ab 6

Sie sind das direkte Bindeglied zwischen Volk und hoher Politik: Österreichs Lokalpolitiker. Ob Parteihelfer, Bezirksvorsteher oder Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, sie alle wollen für ihre nächsten Mitmenschen da sein und helfen. Dabei können die wenigsten von ihren politischen Ämtern leben.

