ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Urlaub in der Großstadt

Folge vom 10.08.2015
ATV Die Reportage - Urlaub in der Großstadt

ATV Die Reportage - Urlaub in der GroßstadtJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 10.08.2015: ATV Die Reportage - Urlaub in der Großstadt

48 Min.Folge vom 10.08.2015Ab 6

Wien führt zum wiederholten Male in der Liste der lebenswertesten Städte weltweit. Und wirklich: unsere Bundeshauptstadt ist ein ganz besonderes Fleckerl Erde, an dem einem das viel beschriebene Fernweh gar nicht so packt wie in anderen Städten. Das liegt wohl an einem unvergleichbaren Angebot an Freizeitangeboten, Kulinarik und Abkühlung. Besonders die Wiener Bäder erfreuen sich in den Sommermonaten besonderer Beliebtheit.

