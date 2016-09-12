ATV Die Reportage - XXL und XXSJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.09.2016: ATV Die Reportage - XXL und XXS
ATV Die Reportage zeigt die große Leidenschaft der Österreicher zu Sammlungen, die Liebe zu ausgefallenen Hobbies und Weltrekordversuche, die gut vorbereitet werden müssen. Die Rede ist von XXL und XXS Menschen, Sammlungen, Tieren und Modellbauten. Am wichtigsten dabei ist es, Aufsehen zu erregen, etwas Besonderes zu sein, Freunde und Nachbarn mit seinen Erfolgen und Schätzen zu beeindrucken.
