Folge vom 12.09.2016
ATV Die Reportage - XXL und XXS

49 Min. Ab 6

ATV Die Reportage zeigt die große Leidenschaft der Österreicher zu Sammlungen, die Liebe zu ausgefallenen Hobbies und Weltrekordversuche, die gut vorbereitet werden müssen. Die Rede ist von XXL und XXS Menschen, Sammlungen, Tieren und Modellbauten. Am wichtigsten dabei ist es, Aufsehen zu erregen, etwas Besonderes zu sein, Freunde und Nachbarn mit seinen Erfolgen und Schätzen zu beeindrucken.

