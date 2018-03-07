ATV Die Reportage - Leben im ParkJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 07.03.2018: ATV Die Reportage - Leben im Park
Ein Wohnzimmer im Freien? Genau das sind die vielen Parks für die Wiener. Im Sommer, oder wenn die Luft in den eigenen vier Wänden dick ist, wird das Grün ums Eck zur Erholungszone. ATV Die Reportage zeigt Menschen im Park – vom Gärtner bis zum Sandler. Jeder hat sein Lieblingsplatzerl – um auf einer der 19.000 Parkbänke die Natur zu genießen, zu philosophieren und so manches mehr zu treiben. Ein Blick hinter die Kulissen eines öffentlichen Raums der doch auch ein bisserl privat ist. Da staunt so mancher Tourist – oder wie der Wiener sagt: "Schauen Sie sich das an..."
