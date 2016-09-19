ATV Die Reportage - PopUp- Stores Teil 2Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 19.09.2016: ATV Die Reportage - PopUp- Stores Teil 2
48 Min.Folge vom 19.09.2016Ab 6
Die Idee des modernen Shop-Konzeptes wurde 1999 in Tokio entwickelt. 2004 eröffnete das erste Pop Up Geschäft in Deutschland und vor ca. 3 Jahren ist diese Entwicklung auch in Österreich angekommen. ATV Die Reportage begleitet Leute, die ihre Ideen an ungewöhnlichen Locations ausprobieren. Vom großen Event in der Wiener Staatsoper, über namhafte Brands wie Lena Hoschek, bis hin zum ländlichen Wanderkino und Kunst Pop Up Store im Friseursalon ist alles dabei.
Produktion:AT, 2005
