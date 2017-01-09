ATV Die Reportage - Alpen DämonenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.01.2017: ATV Die Reportage - Alpen Dämonen
Krampus- und Perchtenläufe erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. ATV Die Reportage zeigt exklusives Material dieser Veranstaltung. Brauchtumsforscher Universitätsprofessor Dr. Roland Girtler war vor einigen Jahren selbst vor Ort und erzählt uns seine Erlebnisse.
Produktion:AT, 2005
