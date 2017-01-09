Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Alpen Dämonen

ATVFolge vom 09.01.2017
ATV Die Reportage - Alpen Dämonen

ATV Die Reportage - Alpen DämonenJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 09.01.2017: ATV Die Reportage - Alpen Dämonen

49 Min.Folge vom 09.01.2017Ab 6

Krampus- und Perchtenläufe erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. ATV Die Reportage zeigt exklusives Material dieser Veranstaltung. Brauchtumsforscher Universitätsprofessor Dr. Roland Girtler war vor einigen Jahren selbst vor Ort und erzählt uns seine Erlebnisse.

Alle verfügbaren Folgen