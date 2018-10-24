ATV Die Reportage - Der Weg zur StaatsbürgerschaftJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 24.10.2018: ATV Die Reportage - Der Weg zur Staatsbürgerschaft
49 Min.Folge vom 24.10.2018Ab 6
Tausende Menschen stellen jedes Jahr einen Antrag, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Doch der Weg dorthin ist nicht einfach: Ausreichendes Einkommen, Sprachkenntnisse und einwandfreier Leumund sind nur einige der Voraussetzungen, die für viele unüberwindbar sind. ATV Die Reportage begleitet Anwerber, die sich diesen Hürden stellen und Menschen, die ihnen dabei helfen möchten.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
