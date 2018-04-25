ATV Die Reportage - DorfhelferinnenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 25.04.2018: ATV Die Reportage - Dorfhelferinnen
49 Min.Folge vom 25.04.2018Ab 6
Dorfhelferinnen schreiten ein, wenn die Bäuerin am Hof ausfällt. Bei Tod, Krankheit oder Unfall packen sie an, um den Betrieb am Laufen zu halten. Ohne sie, wäre der Bauer mit Hof und Kindern alleine und stünde auch vor enormen finanziellen Verlusten. Oft sind sie mehrere Wochen am Hof eingesetzt und leben in dieser Zeit am Bauernhof. Harte körperliche Arbeit, Feinfühligkeit und Liebe zum Menschen und zur Natur sind Grundvoraussetzung für den Beruf der Dorfhelferinnen.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen