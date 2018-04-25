Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Dorfhelferinnen

Folge vom 25.04.2018: ATV Die Reportage - Dorfhelferinnen

49 Min. Ab 6

Dorfhelferinnen schreiten ein, wenn die Bäuerin am Hof ausfällt. Bei Tod, Krankheit oder Unfall packen sie an, um den Betrieb am Laufen zu halten. Ohne sie, wäre der Bauer mit Hof und Kindern alleine und stünde auch vor enormen finanziellen Verlusten. Oft sind sie mehrere Wochen am Hof eingesetzt und leben in dieser Zeit am Bauernhof. Harte körperliche Arbeit, Feinfühligkeit und Liebe zum Menschen und zur Natur sind Grundvoraussetzung für den Beruf der Dorfhelferinnen.

