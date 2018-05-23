ATV Die Reportage - Der lange Kampf zurück ins LebenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.05.2018: ATV Die Reportage - Der lange Kampf zurück ins Leben
49 Min.
Aufgeben oder kämpfen? Wenn Menschen durch Unfälle oder schwere Krankheiten komplett aus der Bahn geworfen werden, dann ist der Weg zurück ins Leben oft ein langer und sehr schwieriger. "ATV Die Reportage" begleitet drei Menschen, die an ihrem Schicksal teilhaben lassen, darunter Weltrekord-Apnoe-Taucher Herbert Nitsch. Er spricht im Interview offen über seine Erfahrungen und seine Selbstmordgedanken nach dem missglückten Weltrekordversuch 2013.
