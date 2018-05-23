Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVFolge vom 23.05.2018
Aufgeben oder kämpfen? Wenn Menschen durch Unfälle oder schwere Krankheiten komplett aus der Bahn geworfen werden, dann ist der Weg zurück ins Leben oft ein langer und sehr schwieriger. "ATV Die Reportage" begleitet drei Menschen, die an ihrem Schicksal teilhaben lassen, darunter Weltrekord-Apnoe-Taucher Herbert Nitsch. Er spricht im Interview offen über seine Erfahrungen und seine Selbstmordgedanken nach dem missglückten Weltrekordversuch 2013.

