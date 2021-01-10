ATV Die Reportage - Sterben für das SixpackJetzt kostenlos streamen
Definierte Bauchmuskeln - für viele gilt der "Sixpack" als das Schönheitsideal schlechthin. Der Weg zum perfekt gestrafften Waschbrettbauch ist jedoch hart und erfordert viel Disziplin. Die einen trainieren dafür fleißig in der Muckibude und halten sich an einen strikten Diätplan. Andere legen sich unters Messer oder greifen zu gefährlichen Muskelaufbaupräparaten. "ATV - Die Reportage" zeigt Menschen, die für einen Sixpack sogar sterben würden.
