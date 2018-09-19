ATV Die Reportage - Urbane LandwirteJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 19.09.2018: ATV Die Reportage - Urbane Landwirte
49 Min.Folge vom 19.09.2018Ab 6
Vom schnöseligen Städter zum hemdsärmeligen Landwirt? In immer mehr Großstädten weltweit erobern sich Hobbylandwirte den öffentlichen Raum zum Anbau von Gemüse mitten in der Betonwüste. Längst hat das grüne Fieber auch Wien erreicht. "ATV - Die Reportage" zeigt die Vielfalt der Projekte vom reinen Gemüseanbau bis zur Tierhaltung und von legalen Initiativen bis zum Guerilla Farming.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen