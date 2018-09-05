ATV Die Reportage - Sommer auf der DonauJetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.09.2018: ATV Die Reportage - Sommer auf der Donau
48 Min.
Die Donau ist nicht nur Lebensader, sie ist auch Freizeitort und Oase. "ATV - Die Reportage" begleitet Tourismusbetriebe entlang des Donaustroms, blickt ihnen in der Saisonarbeit über die Schulter und portraitiert damit den weltberühmten Donaustrom auf eine ganz eigene Weise.
