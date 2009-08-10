ATV Die Reportage - Grill StaatsmeisterschaftJetzt kostenlos streamen
Sommerliches Grillen erfreut sich großer Beliebtheit, man könnte fast sagen es ist in unserem Land zum Volkssport geworden. Sobald es wärmer wird, schiebt Herr und manchmal auch Frau Österreicher den Griller oder den BBQ-Smoker aus der Garage. Die Austrian Barbecue Association, kurz A-B-A, veranstaltet seit 11 Jahren Grillmeisterschaften, wo verschiedene Teams – teils Amateure, teils Profis – gegeneinander antreten und um die Wette sowie um die Gunst der Juroren grillen. Ein paar Tage zuvor war eines der Amateur-Teams, das "Special Smoker Unit Team Wachau" noch mit dem intensiven Üben für die Meisterschaft beschäftigt. Die Grillmeister wollten dazu nicht zu Hause grillen, sondern im Garten eines Freundes. Bei dieser Gelegenheit kann bestens getestet werden, ob man auch alles mit hat, was man für das perfekte Grillen braucht.