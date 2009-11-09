ATV Die Reportage - Die Entrümpler Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 09.11.2009: ATV Die Reportage - Die Entrümpler
49 Min. Ab 6
Die Wohnungsentrümpler: Sie bekommen Einblicke in Bereiche, die oftmals selbst nahen Angehörigen verschlossen bleiben. Ihr Job ist hart und fordert neben Muskelkraft auch einen guten Magen. Vor allem bei Messiewohnungen sind sie besonders gefordert. ATV Die Reportage hat sie bei Ihrer Arbeit begleitet und das Krankheitsbild „Messie“ an dem in Österreich zirka 30.000 Menschen leiden hinterfragt.
Produktion:AT, 2005
