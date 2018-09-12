ATV Die Reportage - DauercamperJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 12.09.2018: ATV Die Reportage - Dauercamper
Folge vom 12.09.2018
"ATV - Die Reportage" hat sich unter die Camper geschmissen. Das Campen erlebt heutzutage wieder einen regelrechten Boom. Unangekündigt wurden die Dauercamper von Oberösterreich bis nach Kärnten besucht und über Tage begleitet. Was macht den Reiz des Campens aus und was liebt der Österreicher so sehr, dass er auf 40 Quadratmetern mehrere Monate ohne Dusche und eigenem WC leben möchte?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
