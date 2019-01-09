Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Neujahrsrituale

ATVFolge vom 09.01.2019
ATV Die Reportage - Neujahrsrituale

ATV Die Reportage - NeujahrsritualeJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 09.01.2019: ATV Die Reportage - Neujahrsrituale

49 Min.Folge vom 09.01.2019Ab 6

Rituale im Zeichen des Neubeginns zwischen Tradition, Party und Einkehr. Während sich der ursprünglich russische Brauch des "Vodka Eisschwimmens" immer größerer Beliebtheit erfreut, verbringen andere ihr Neujahr mit traditionellen Orakelbräuchen wie dem "Hüatlheben" oder kreieren ihre eigenen Rituale, sei es im Kloster, im Beisl oder alleine. "ATV - Die Reportage" ist dabei, wenn Herr und Frau Österreicher einen Neuanfang begehen.

Alle verfügbaren Folgen