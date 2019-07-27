Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Mikrokosmos Flughafen

ATVFolge vom 27.07.2019
ATV Die Reportage - Mikrokosmos Flughafen

ATV Die Reportage - Mikrokosmos FlughafenJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 27.07.2019: ATV Die Reportage - Mikrokosmos Flughafen

36 Min.Folge vom 27.07.2019Ab 6

2018 war ein Rekordjahr für den Flughafen Wien: 27 Millionen Passagiere wurden abgefertigt, zu Spitzenzeiten 103.000 pro Tag - so viele wie noch nie. Und der Trend für 2019 verspricht steigende Zahlen. Um den Anforderungen gerecht zu werden, müssen Kontroll- und Transportprozesse stetig perfektioniert und angepasst werden. "ATV - Die Reportage" sieht sich das Wachstum des Flughafens, die Entwicklungen dahinter und die zukünftigen Herausforderungen an.

Alle verfügbaren Folgen