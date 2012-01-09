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ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Der Kampf ums Leben Teil 1

ATVFolge vom 09.01.2012
ATV Die Reportage - Der Kampf ums Leben Teil 1

ATV Die Reportage - Der Kampf ums Leben Teil 1Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 09.01.2012: ATV Die Reportage - Der Kampf ums Leben Teil 1

48 Min.Folge vom 09.01.2012Ab 6

Die Wiener Berufsrettung ist ein von der Gemeinde Wien organisiertes Unternehmen. Weit über 500 Einsatzkräfte leisten Tag für Tag ihren Dienst an den Menschen der Großstadt. Etwa 700 Einsätze sind es täglich, die Aufgaben vielfältig. Der Dienstplan eines Sanitäters der Wiener Rettung sieht grundsätzlich einen 24-Stunden-Dienst vor. Nichts für schwache Nerven. Gerade wenn der Himmel schwarz wird über der Stadt, dann haben die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Schlägereien, Aggression und übermäßiger Alkoholkonsum sind dann die Herausforderungen für die zwei dreiköpfigen Einsatzteams der Wiener Rettung.

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