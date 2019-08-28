Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Leben im Schloss

ATVFolge vom 28.08.2019
ATV Die Reportage - Leben im Schloss

ATV Die Reportage - Leben im SchlossJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 28.08.2019: ATV Die Reportage - Leben im Schloss

49 Min.Folge vom 28.08.2019Ab 6

Herrschaftliche Räume, üppiges Dekor, märchenhaftes Ambiente: Den Traum vom eigenen Schloss hegen viele nicht ohne Grund, doch tatsächliche Schlossbesitzer kennen die Realität solcher Immobilien nur zu gut. Wie etwa astronomische Heizkosten und kontinuierliche Renovierungsarbeiten der historischen Gemäuer. "ATV - Die Reportage" besucht drei Schloss- und Burgherren und wirft einen Blick auf deren sagenhaftes Zuhause.

