Folge vom 09.02.2019: ATV Die Reportage - Drogenhochburg Kärnten

29 Min.Folge vom 09.02.2019Ab 12

Drogenhandel in dunklen Gassen, Heroinspritzen in öffentlichen Parks und mehr als 25 Drogentote innerhalb eines Jahres - Kärnten ist in den letzten Monaten als düstere Drogenhochburg in Verruf geraten. Doch was steckt hinter den sich häufenden Meldungen, die dem Land eine massive Drogenproblematik attestieren? ATV Die Reportage begibt sich auf Spurensuche in die Kärntner Landeshauptstadt.

