ATV Die Reportage - Heimliche WeltmeisterJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 19.02.2020: ATV Die Reportage - Heimliche Weltmeister
50 Min.Folge vom 19.02.2020Ab 6
ATV gibt Einblick in die skurrilsten Disziplinen Österreichs und stellt ihre heimlichen Weltmeister vor. So wird in einem Waldviertel das jährliche 24-Stunden-Traktorrennen ausgetragen. In Illmitz findet derweil ein tierischer Schönheitswettbewerb statt und beim Handtaschenweitwurf zählt die beste Flugeigenschaft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen