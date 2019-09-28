Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Wahlkampf am Land

ATVFolge vom 28.09.2019
ATV Die Reportage - Wahlkampf am Land

ATV Die Reportage - Wahlkampf am LandJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 28.09.2019: ATV Die Reportage - Wahlkampf am Land

29 Min.Folge vom 28.09.2019Ab 6

Endspurt im Wahlkampf: "ATV Die Reportage" liefert exklusive Einblicke in die Wahlkampftouren der einzelnen Parteien und geht mit ihnen auf Stimmenfang. Dabei ist stets für das leibliche Wohl gesorgt. Zwischen Frühstück, Weinfest und Bauernmarkt legen sich die Ortsgruppen der Parteien mächtig ins Zeug, um die Werbetrommel noch einmal kräftig zu rühren.

Alle verfügbaren Folgen