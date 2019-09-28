ATV Die Reportage - Wahlkampf am LandJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 28.09.2019: ATV Die Reportage - Wahlkampf am Land
29 Min.Folge vom 28.09.2019Ab 6
Endspurt im Wahlkampf: "ATV Die Reportage" liefert exklusive Einblicke in die Wahlkampftouren der einzelnen Parteien und geht mit ihnen auf Stimmenfang. Dabei ist stets für das leibliche Wohl gesorgt. Zwischen Frühstück, Weinfest und Bauernmarkt legen sich die Ortsgruppen der Parteien mächtig ins Zeug, um die Werbetrommel noch einmal kräftig zu rühren.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
