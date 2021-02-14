ATV Die Reportage
Folge vom 14.02.2021: ATV Die Reportage - Incels
49 Min.Folge vom 14.02.2021Ab 12
Sie selbst sehen sich als Opfer von Feminismus, geben den Frauen die alleinige Schuld für ihr Single-Dasein und leben im "ungewollten Zölibat" (Englisch: involuntary celebacy). Der Hass, den sogenannte INCELS im Netz gegen Frauen verbreiten, nimmt immer bedenklichere Formen an. Viele von ihnen leben in Internetforen ihre Gewaltfantasien aus, nicht wenige setzen sie in der Realität in die Tat um. ATV-Die Reportage zeigt, wie gefährlich sich diese radikale Szene entwickelt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
