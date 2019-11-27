Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Dealer

ATVFolge vom 27.11.2019
ATV Die Reportage - Dealer

ATV Die Reportage - DealerJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 27.11.2019: ATV Die Reportage - Dealer

50 Min.Folge vom 27.11.2019

In Österreich konsumieren mehr als eine halbe Million Menschen Cannabis - Tendenz steigend. Die ATV-Reporter begeben sich auf Spurensuche und gewähren Einblicke in den Alltag eines Dealers. Auf der anderen Seite begleiten sie die Polizei bei verschiedenen Einsätzen im täglichen Kampf gegen die illegale Drogenszene.

Alle verfügbaren Folgen