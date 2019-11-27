ATV Die Reportage
Folge vom 27.11.2019: ATV Die Reportage - Dealer
50 Min.Folge vom 27.11.2019
In Österreich konsumieren mehr als eine halbe Million Menschen Cannabis - Tendenz steigend. Die ATV-Reporter begeben sich auf Spurensuche und gewähren Einblicke in den Alltag eines Dealers. Auf der anderen Seite begleiten sie die Polizei bei verschiedenen Einsätzen im täglichen Kampf gegen die illegale Drogenszene.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 43, Season 46-47, Season 51, Season 106, Season 109, Season 2019, Season 2023-2024, Season 2024, Season 2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 27, Season 38, Season 43, Season 46-47, Season 51, Season 106, Season 109, Season 125, Season 172, Season 224, Season 288, Season 2024: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2024: ATV
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