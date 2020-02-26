Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Treffpunkt Tankstelle

ATVFolge vom 26.02.2020
ATV Die Reportage - Treffpunkt Tankstelle

ATV Die Reportage

Folge vom 26.02.2020: ATV Die Reportage - Treffpunkt Tankstelle

49 Min.Folge vom 26.02.2020Ab 6

In Österreich gibt es einige Tankstellen - 2.600 an der Zahl. Für viele sind sie Nahversorger und Kommunikationszentralen in Einem. Denn hier wird nicht nur das Auto vollgetankt, sondern nebenbei auch noch geratscht, getratscht und gelacht. Doch auch Überfälle sind keine Seltenheit.

