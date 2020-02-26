ATV Die Reportage - Treffpunkt TankstelleJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 26.02.2020: ATV Die Reportage - Treffpunkt Tankstelle
49 Min.Folge vom 26.02.2020Ab 6
In Österreich gibt es einige Tankstellen - 2.600 an der Zahl. Für viele sind sie Nahversorger und Kommunikationszentralen in Einem. Denn hier wird nicht nur das Auto vollgetankt, sondern nebenbei auch noch geratscht, getratscht und gelacht. Doch auch Überfälle sind keine Seltenheit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen