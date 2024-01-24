ATV Die Reportage - Der Weg zur Waffe – Illegalen Waffen auf der SpurJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 24.01.2024: ATV Die Reportage - Der Weg zur Waffe – Illegalen Waffen auf der Spur
49 Min.Folge vom 24.01.2024Ab 6
Waffenschmuggel, Darknet-Handel, Waffen aus dem 3D-Drucker – Österreich wird von illegalen Waffen überschwemmt. Hunderttausende sind hierzulande im Umlauf, eine Lebensader des Verbrechens.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen