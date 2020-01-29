ATV Die Reportage - MistküblerJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 29.01.2020: ATV Die Reportage - Mistkübler
48 Min.Folge vom 29.01.2020Ab 6
Mehr als 3.000 Mitarbeiter entsorgen jährlich über eine Million Tonnen Müll in Wien. Österreichs Mistkübler gelten als engagiert und angesehen. Gerade deshalb ist der Job wohl auch sehr begehrt. Alles, was nicht widerverwertet werden kann, landet in der Müllverbrennungsanlage.
