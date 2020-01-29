Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Mistkübler

ATVFolge vom 29.01.2020
Folge vom 29.01.2020: ATV Die Reportage - Mistkübler

48 Min.Folge vom 29.01.2020Ab 6

Mehr als 3.000 Mitarbeiter entsorgen jährlich über eine Million Tonnen Müll in Wien. Österreichs Mistkübler gelten als engagiert und angesehen. Gerade deshalb ist der Job wohl auch sehr begehrt. Alles, was nicht widerverwertet werden kann, landet in der Müllverbrennungsanlage.

