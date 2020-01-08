ATV Die Reportage - Rauchfangkehrer am LandJetzt kostenlos streamen
ATV begleitet Rauchfangkehrer bei ihrer täglichen Arbeit in den ländlichen Regionen. Nicht selten sind es generationsübergreifende Familienbetriebe, die sich um die Sicherheit der Bevölkerung kümmern. Um die Anlagen technisch auf den neuesten Stand zu bringen, müssen regelmäßige Messungen und Kontrollen durchgeführt werden. Oftmals führt sie ihr Beruf dafür auch in die entlegensten Regionen.
