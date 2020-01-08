Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Rauchfangkehrer am Land

49 Min.Folge vom 08.01.2020Ab 6

ATV begleitet Rauchfangkehrer bei ihrer täglichen Arbeit in den ländlichen Regionen. Nicht selten sind es generationsübergreifende Familienbetriebe, die sich um die Sicherheit der Bevölkerung kümmern. Um die Anlagen technisch auf den neuesten Stand zu bringen, müssen regelmäßige Messungen und Kontrollen durchgeführt werden. Oftmals führt sie ihr Beruf dafür auch in die entlegensten Regionen.

