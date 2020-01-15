ATV Die Reportage - Rauchfangkehrer in der StadtJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 15.01.2020: ATV Die Reportage - Rauchfangkehrer in der Stadt
48 Min. Ab 6
ATV begleitet Rauchfangkehrer bei ihrer täglichen Arbeit auf den Dächern von Österreichs Städten. Nicht selten sind es generationsübergreifende Familienbetriebe, die sich um die Sicherheit der Bevölkerung kümmern. Um die Anlagen technisch auf den neuesten Stand zu bringen, müssen regelmäßige Messungen und Kontrollen durchgeführt werden. Oftmals beginnt ihre Schicht deshalb schon früh am Morgen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
