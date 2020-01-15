Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Rauchfangkehrer in der Stadt

ATVFolge vom 15.01.2020
ATV Die Reportage - Rauchfangkehrer in der Stadt

ATV Die Reportage - Rauchfangkehrer in der StadtJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 15.01.2020: ATV Die Reportage - Rauchfangkehrer in der Stadt

48 Min.Folge vom 15.01.2020Ab 6

ATV begleitet Rauchfangkehrer bei ihrer täglichen Arbeit auf den Dächern von Österreichs Städten. Nicht selten sind es generationsübergreifende Familienbetriebe, die sich um die Sicherheit der Bevölkerung kümmern. Um die Anlagen technisch auf den neuesten Stand zu bringen, müssen regelmäßige Messungen und Kontrollen durchgeführt werden. Oftmals beginnt ihre Schicht deshalb schon früh am Morgen.

Alle verfügbaren Folgen