ATVFolge vom 07.10.2020
Corona hält die Welt in Atem. Die Wirtschaft befindet sich in einer so verheerenden Krise, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Regierung verspricht, Hilfsmilliarden zu verteilen und niemanden zurückzulassen. Doch gerade kleine und mittlere Betriebe sind schwer getroffen. Wie kommen österreichische Unternehmen durch diese schwere Zeit? Und: Ist das Schlimmste nun endlich vorbei? "ATV - Die Reportage" begleitet Firmen durch die ersten sechs Monate der Corona-Pandemie.

