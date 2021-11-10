Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Leben am Flughafen

ATVFolge vom 10.11.2021
ATV Die Reportage - Leben am Flughafen

ATV Die Reportage - Leben am FlughafenJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 10.11.2021: ATV Die Reportage - Leben am Flughafen

50 Min.Folge vom 10.11.2021Ab 6

Der Flughafen - für die einen ein ganz normaler Arbeitsplatz - für die anderen ein Sehnsuchtsort. Der Traum vom Fliegen ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. In Österreich kann man sich diesen Traum auf vielen Flugplätzen verwirklichen. Tausende Passagiere werden auf den 6 Verkehrsflughäfen in Österreich täglich abgefertigt. Damit alles reibungslos funktioniert, sind hinter den Kulissen hunderte fleissige Hände im Einsatz. ATV wirft einen Blick hinter die Kulissen der großen und kleinen Flughäfen des Landes. Und begleitet Menschen, für die das Fliegen und die Flugzeuge das Leben sind.

Alle verfügbaren Folgen