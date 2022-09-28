ATV Die Reportage: Spezialisten mit HandicapJetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.09.2022: ATV Die Reportage: Spezialisten mit Handicap
Stellen Sie sich vor, Sie werden ab dem Kindesalter langsam blind oder kommen nur mit einer Hand zur Welt, oder sie landen nach einem Sturz vor die U-Bahn im Rollstuhl. ATV Die Reportage begleitet drei außergewöhnliche Menschen und taucht tief ein in die Persönlichkeiten und die Schicksale der „Spezialisten mit Handicap“.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
