ATV Die Reportage - Vampirjäger Teil 2Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 07.11.2011: ATV Die Reportage - Vampirjäger Teil 2
48 Min.Folge vom 07.11.2011Ab 6
Sie sind zwischen dem Diesseits und dem Jenseits unterwegs, geistern durch die Nacht und beißen schöne Frauen in den Hals. Seit dem Erfolg der Twilight-Saga sind Vampire wieder in aller Munde – und sie sind beliebt wie nie zuvor. ATV Die Reportage begibt sich auf Spurensuche in Rumänien und zeigt Graf Draculas Nachfahren.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen