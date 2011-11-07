Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Vampirjäger Teil 2

Folge vom 07.11.2011
ATV Die Reportage - Vampirjäger Teil 2

ATV Die Reportage - Vampirjäger Teil 2Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 07.11.2011: ATV Die Reportage - Vampirjäger Teil 2

48 Min. Ab 6

Sie sind zwischen dem Diesseits und dem Jenseits unterwegs, geistern durch die Nacht und beißen schöne Frauen in den Hals. Seit dem Erfolg der Twilight-Saga sind Vampire wieder in aller Munde – und sie sind beliebt wie nie zuvor. ATV Die Reportage begibt sich auf Spurensuche in Rumänien und zeigt Graf Draculas Nachfahren.

