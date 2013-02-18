ATV Die Reportage - Am Flughafen Teil 2Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 18.02.2013: ATV Die Reportage - Am Flughafen Teil 2
Der Flughafen Wien ist ein Knotenpunkt bei Flügen vor allem nach Osteuropa und in den Nahen Osten und der größte Arbeitgeber der Ostregion Österreichs. 73 Fluggesellschaften verbinden ihn mit 174 Zielen weltweit. ATV Die Reportage hat einen Blick hinter die Kulissen des Vienna International Airports geworfen.
