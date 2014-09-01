Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 01.09.2014
48 Min. Ab 6

Heute leben rund 33.300 Personen russischer Herkunft in Österreich die meisten davon in Wien. Die russische Botschaft schätzt die Zahl der Personen mit russischen Wurzeln auf ca. 100.000. Im Jahre 2013 verzeichnete Österreich rund 1,95 Millionen Nächtigungen von russischen Gästen. Das ist ein beutender wirtschaftlicher Faktor für die österreichische Tourismuswirtschaft. ATV Die Reportage hat Russen in Österreich getroffen und beim Feiern und Arbeiten begleitet.

