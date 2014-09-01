ATV Die Reportage - Russen in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 01.09.2014: ATV Die Reportage - Russen in Österreich
48 Min.Folge vom 01.09.2014Ab 6
Heute leben rund 33.300 Personen russischer Herkunft in Österreich die meisten davon in Wien. Die russische Botschaft schätzt die Zahl der Personen mit russischen Wurzeln auf ca. 100.000. Im Jahre 2013 verzeichnete Österreich rund 1,95 Millionen Nächtigungen von russischen Gästen. Das ist ein beutender wirtschaftlicher Faktor für die österreichische Tourismuswirtschaft. ATV Die Reportage hat Russen in Österreich getroffen und beim Feiern und Arbeiten begleitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen