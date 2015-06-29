Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Österreicher im Krieg - Im Bann des IS

Folge vom 29.06.2015
ATV Die Reportage - Österreicher im Krieg - Im Bann des IS

ATV Die Reportage - Österreicher im Krieg - Im Bann des ISJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 29.06.2015: ATV Die Reportage - Österreicher im Krieg - Im Bann des IS

47 Min.
Ab 12

ATV die Reportage begibt sich als erstes Kamerateam direkt in die umkämpfte Zone im Norden Syriens – spricht mit Betroffenen, ehemaligen ISIS-Anhängern, Opfern und erforscht Motive junger Österreicher sich den Kämpfern des ISIS anzuschließen, bis hin zur Frage: Was passiert mit Rückkehrern?

