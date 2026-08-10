Auch das ist Österreich
Folge 7: Auch das ist Wien
48 Min.Folge vom 10.08.2026
Vom Burgtheater in den Prater, von den Grinzinger Weingärten bis zum Kanalsystem tief unter der Stadt, von Schloss Schönbrunn bis zum Zentralfriedhof und seinen Ehrengräbern – Österreichs Hauptstadt schafft es auf charmante Weise, Hochglanz mit Patina, Gemütlichkeit mit Hinterfotzigkeit und Lebensfreude mit Jenseits-Sehnsucht zu mischen. Mavie Hörbiger aus Wiens großer Schauspieler-Dynastie zeigt uns, wie sich eine junge Generation längst die alte Kaiserresidenz zu eigen gemacht hat.
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