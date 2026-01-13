Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 24: Palm Springs bringt's
20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Die beiden Schnäppchenjäger begeben sich für spannende Objekte sogar in die Wüste. Sie schwitzen in Palm Springs - und das nicht nur wegen der besonders heißen Temperaturen. Auch die Mitbieter setzen Allen und Ton spürbar zu.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.