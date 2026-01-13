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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Palm Springs bringt's

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 24vom 13.01.2026
Palm Springs bringt's

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 24: Palm Springs bringt's

20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Die beiden Schnäppchenjäger begeben sich für spannende Objekte sogar in die Wüste. Sie schwitzen in Palm Springs - und das nicht nur wegen der besonders heißen Temperaturen. Auch die Mitbieter setzen Allen und Ton spürbar zu.

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