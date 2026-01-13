Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 26: Der große Wurf
20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
An der Grenze zu Mexico treffen die Auktionsprofis einen alten Bekannten wieder, dessen Ruf, besonders tief in die Tasche zu greifen, ihm bereits vorauseilt. Können Allen und Ton dennoch ein Schnäppchen ergattern?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.